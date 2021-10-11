Водителям пожароопасных Chevrolet запретили парковаться вместе со всеми

На территории аэропорта в американском Хайфилле, штат Арканзас, появилась табличка, призывающая водителей Chevrolet Bolt соблюдать особые правила парковки. Владельцев электрокаров попросили связаться с персоналом аэропорта для получения инструкций по парковке из-за дефекта их автомобилей, который может привести к возгоранию, пишет The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необычную инструкцию для водителей электрокаров Chevrolet Bolt заметил один из читателей сайта. Он рассказал, что у ворот парковки аэропорта стоит около 10 таких табличек.

Представитель аэропорта рассказал, что инструкции для водителей были установлены 3 октября после обсуждения отзывных кампаний Chevrolet Bolt. В целях безопасности водителей электрокаров этой модели просят парковаться вдали от других автомобилей. Это была инициатива руководства аэропорта - в General Motors не присылали ему никаких рекомендаций.

General Motors с 2020 года несколько раз объявляла об отзывах Chevrolet Bolt из-за пожароопасных аккумуляторов. Производитель рекомендовал владельцам электрокаров не заряжать их свыше 90 процентов, избегать сильного разряда батареи, парковаться подальше от других транспортных средств и не оставлять машины заряжаться на ночь в помещении.