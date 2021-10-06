В НАТО подтвердили сокращение российской миссии до 10 человек

Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России при НАТО с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе альянса, передает Day.Az.

"Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10 (ранее было 20 - прим. ТАСС). Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО", - сказал сотрудник пресс-службы, утверждавший, что лишенные аккредитации являются, по мнению альянса, офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усиливаем наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия РФ, оставаясь в то же время открытыми для содержательного диалога", - заверил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время в постпредстве России при НАТО работают 18 дипломатов, два места являются вакантными.

По данным телеканала Sky News, лишенным аккредитации дипломатам дали время до конца месяца на то, чтобы покинуть Брюссель. Одновременно телеканал цитирует представителя альянса, который выразил готовность к диалогу с Москвой. "Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наши силы сдерживания и обороны в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы остаемся открытыми к содержательному диалогу", - заявил он.