Стрельбе в школе в Техасе, есть раненые

Четыре человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Арлингтон (штат Техас) в среду. Об этом сообщил помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье на брифинге, трансляцию вел телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть четыре пострадавших", - сказал он и добавил, что двое из них получили огнестрельные ранения. Трое пострадавших госпитализированы, четвертому помощь врачей не потребовалась.

По словам Колбье, на месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Он подтвердил, что к настоящему моменту опасность миновала, учеников школы автобусами доставляют в подготовленное заранее место встречи с родителями.

Стрельба произошла после конфликта местного ученика и еще одного человека в классе, сообщил Колбье. "Предварительно, мы полагаем, что была стычка между учеником и еще одним человеком в классе, в ходе которой было применено оружие", - сказал он, добавив, что в настоящее время они разыскивают местного учащегося, 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

Правоохранители попросили всех, у кого появится информация о местоположении Симпкинса, незамедлительно сообщать об этом полиции. "Федеральные и местные ведомства работают совместно, чтобы этот человек предстал перед правосудием", - резюмировал Колбье.

Как ранее сообщил телеканал KTEN, на месте происшествия находится большее число полицейских, а также несколько машин скорой помощи. Местное отделение телекомпании CBS отмечает, что школа пока находится в оцеплении. Предположительно, стрелявший до сих пор находится в здании.