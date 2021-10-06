Кроме запуска спутника, Иран планирует отправить в космос человека к 2025 году. Об этом сообщил глава Иранского института космоса Фатхолла Оми, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Указав на достижения Ирана в аэрокосмической области, Оми заявил о запуске спутников "Омид", "Расад", "Навид", "Фаджр" и "Пайам" за последние годы.

Он отметил, что Иран должен лидировать в регионе в космической сфере к 2025 году на основе национального аэрокосмического документа.

По его словам, отправка человека в космос демонстрирует национальный авторитет Ирана, и приведет к развитию соответствующих технологий.

Указав на девиз всемирной недели космоса в этом году - "Женщины в космосе", иранский чиновник сказал: "Мы приветствуем этот лозунг. Женщины, имеющие опыт пилотирования, входят в число тех, кто прошел первоначальную регистрацию для отправки в космос и в настоящее время проходят необходимую подготовку".

Он выразил надежду, что одна женщина станет первым иранским космонавтом.