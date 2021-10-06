https://news.day.az/world/1388460.html NASA протестирует защиту Земли от астероидов
NASA протестирует защиту Земли от астероидов
NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 1.20 по времени Восточного побережья США.
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