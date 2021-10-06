Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе

Полиция американского города Арлингтон задержала 18-летнего учащегося, подозреваемого в том, что он устроил стрельбу в школе в Техасе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местного управления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Молодому человеку предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами.

Инцидент произошел в среду, 6 октября, в результате драки двух учащихся.

Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс (Timothy George Simpkins). Подросток скрылся из школы на автомобиле. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека.