ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S, которая, по мнению экспертов, сможет спасать ежегодно в Африке десятки тысяч детей. Об этом сообщает в среду газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широко использовать первую в мире вакцину против малярии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на конференции в Женеве.

"Применения этой вакцины как дополнение к существующим средствам профилактики малярии может спасти десятки тысяч жизней молодых людей каждый год", - отметил Тедрос.

Он подчеркнул, что вакцина "безопасна". Однако, по данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины - ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

В то же время летом ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были привиты RTS,S и одновременно принимали противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.