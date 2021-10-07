Британцам предложили спать на кухне ради жизни в центре столицы

Ради жизни в центре Лондона британцам предложили спать на кухне. В столице Великобритании появилось объявление о сдаче в аренду мизерной квартиры-студии - кровать в ней расположена впритык с плитой. Об этом пишет издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Снять квартиру на длительный срок будущие жильцы смогут чуть более чем за тысячу фунтов стерлингов без учета коммунальных услуг. Краткосрочная аренда (на месяц и меньше) обойдется дороже. По словам риелторов из агентства Foxtons, заявленная в объявлении цена ниже средней по району Эрлс Корт (Earl's Court) - он считается самым дорогим в Лондоне. Купить жилье там стоит примерно 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а снять - 702 фунта стерлингов в неделю.

Несмотря на расположение в престижном центральном районе и удобную инфраструктуру, жилое помещение действительно маленькое. Площадь квартиры в объявлении не указана, но по фото видно, что есть, спать и работать будущим арендаторам придется там же, где и готовить. В комментариях на сайте Daily Mirror пользователи признались, что студия не стоит своих денег, и они не хотели бы жить в ней даже забесплатно.