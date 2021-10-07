В США продали особняк Аль Капоне

Расположенный в американском штате Майами особняк чикагского гангстера Аль Капоне продали за $15,5 млн. Об этом сообщает газета Miami Herald. Дом приобрела компания 93 Palm Residence LLC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аль Капоне, известный под прозвищем "Лицо со шрамом", в 1928 году заплатил за резиденцию $40 тыс.

Предыдущим владельцам, застройщику Тодду Майклу Глейзеру и его деловому партнеру Нельсону Гонзалесу, особняк достался за $10,7 млн. Они хотели снести дом и построить современное здание, но не смогли реализовать план.

Предложение продать резиденцию Глейзер назвал неожиданным и очень выгодным.

"Если кто-то скажет вам, что хочет дать вам лотерейный билет на 5 миллионов долларов, вы, конечно же, его возьмете", - объяснил он.