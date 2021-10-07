Планетоход из Китая провел 1000 дней на Луне

Планетоход Yutu 2 китайской миссии Chang'e 4 провел на Луне более 1000 дней. Об этом пишет Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что спускаемый аппарат с ровером, который работает до сих пор, прилунился 3 января 2019 года.

29 сентября 2021 года прошло ровно 1000 суток с момента, когда планетоход оказался на естественном спутнике Земли, пройдя по поверхности Луны более 839 метров.

Издание напоминает, что Yutu 2 побил рекорд советского ровера "Луноход-1", проработавшего на естественном спутнике Земли 321 день.