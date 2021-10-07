В Афганистане решили продать собственность экс-чиновников для уплаты долгов

Афганистан запланировал расплатиться с долгами за электричество, продавая собственность чиновников, которые бежали из страны. Кабул должен денег соседним государствам. Как сообщает телеканал TOLO News, об этом заявил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С молотка также пойдет имущество местных жителей, которые не оплачивали электроэнергию, в некоторых случаях годами, уточнил телеканал.

По данным Ахмадзая, Афганистан должен $62 млн четырем соседним государствам за поставки электричества.

Продажа собственности чиновников предыдущего правительства начнется, как только будет получено одобрение новых властей, назначенных "Талибаном".