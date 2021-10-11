Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище

В городе Дронген (Фландрия, Бельгия) открылось первое в мире безопасное для природы кладбище. Оно предусмотрено исключительно для экологичных захоронений - в полностью биоразлагаемых гробах и без надгробий, пишет "Европульс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На территории нет мощеных дорожек и границ между могилами - только деревянные скамейки и указатели. Чтобы почтить память усопшего, родственники или друзья могут повесить скворечник с его именем на одном из растущих рядом с участком вишневых деревьев.

Места на новом кладбище не продаются, их можно взять в аренду на 25 лет - за это время, по подсчетам создателей проекта, человеческое тело полностью сольется с природой. Археологи обнаружили на территории курган (погребальное сооружение) бронзового века. Вокруг него стоят деревянные столбы и выкопан ров - там можно будет хоронить урны с прахом.