США предрекли дефолт

США на грани экономической катастрофы: Байден отчаянно пытается договориться с республиканцами о повышении потолка госдолга. Но соратники бывшего президента Трампа непреклонны. Штатам грозит дефолт, и его последствия уже сравнивают с эффектом разорвавшейся бомбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, Пентагон в панике, военные опасаются, что экономить начнут в том числе и на обороне, а это поставит под угрозу национальную безопасность страны. Под ударом оказался и сам доллар - экономисты пророчат ему обесценивание. Что касается простых американцев, то им могут отменить социальные пособия, стоимость кредитов резко подскочит, затронет дефолт и рынок ценных бумаг американских компаний. Чтобы договориться с республиканцами, у Байдена есть чуть больше недели до 18 октября.