Вирусолог заявил об опасности распространения тяжелой лихорадки из Индии

Тяжелая лихорадка, вызванная вирусом Киасанурской лесной болезни и циркулирующая в Индии и Китае, опасна для других регионов. Об этом заявил глава отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Валерий Локтев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам вирусолога, риск распространения вируса, передающегося через аэрозоль, вызывает тревогу. "Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка", - отметил Локтев.

Специалист отметил, что за вирусом Киасанурской лихорадки наблюдает весь мир, однако пока он распространен лишь в Индии и Китае. Локтев добавил, что его природный очаг - это обезьяны и клещи, при этом последний путь заражения, свойственный многим флавивирусам, нельзя недооценивать.

Он напомнил, что география таких вирусов меняется. К примеру, по его словам, вирус клещевого энцефалита продвинулся на север Республики Коми и дошел вплоть до тундры и Сыктывкара. "В Европе [вирус] пересек Ла-Манш, внедрился в Великобританию, пересек Гибралтар, внедрился в Африку, клещевой энцефалит - в предгорьях Альп", - подчеркнул Локтев.