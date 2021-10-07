Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м

Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг продолжает снижаться. К 11:30 по бакинскому времени она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября, следует из данных торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена опускалась до $973 за тыс. куб. м, хотя на открытии находилась в районе $1250 за тыс. куб. м. Индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.