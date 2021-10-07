В Венеции затопило главную площадь

Венеция ушла под воду. Главную площадь Сан-Марко затопило.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый осенний паводок добрался даже до пола в базилике.

Такая "высокая вода" или, как ее называют местные, "аква альта", - регулярное явление для города гондольеров. Из-за сезонного наводнения там заранее установили специальные дорожки, чтобы жители и туристы не замочили ноги.

Сейчас по городу передвигаться можно только вот в таких резиновых сапогах.