Министерство юстиции США ужесточило контроль над кибервалютами

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако представила две новые инициативы Министерства юстиции США по усилению контроля над криптовалютами и государственными подрядчиками, не сообщающих о киберпреступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она заявила об этом в ходе саммита Aspen Cyber Summit. По ее словам, начала работу Национальная группа по правоприменительным мерам в сфере криптовалюты, целью которой будет усиление возможностей Министерства юстиции по пресечению финансовых рынков, создающим условия для процветания киберпреступников. В состав группы войдут специалисты по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.

Она сказала, что криптовалютные биржи хотят быть банками будущего, но для этого все должны быть убеждены, что злоупотребления были устранены.

Киберпреступники, атакующие американские компании с помощью программ-вымогателей, обычно получают деньги в криптовалюте. Хакеры часто используют сочетание различных криптовалютных сервисов для приема и передачи этих платежей, помогая скрыть их от правоохранительных органов. Монако также объявила о запуске инициативы по борьбе с кибермошенничеством. В рамках этой инициативы будут использоваться инструменты гражданского правоприменения для преследования компаний, которые являются государственными подрядчиками и получают федеральные средства, но не соблюдают рекомендуемые стандарты кибербезопасности.