Украина увеличила отбор газа из хранилищ за сутки почти в 91 раз

Украина резко нарастила отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), за минувшие сутки - почти в 91 раз. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют оперативные данные компании - оператора ПХГ "Укртрансгаз".

Сообщается, что за минувшие сутки по состоянию на 07:00 четверга из хранилищ было "поднято" 9,08 млн куб. м топлива, против 0,1 млн куб. м днем ранее. Физически газ выбирается преимущественно из Бильче-Волицко-Угерского ПХГ (8,14 млн куб. м за минувшие сутки). Кроме того, отбор также осуществляется из Кегичевского ПХГ (0,92 млн куб. м).

По состоянию на четверг в 11 ПХГ Украины находится 18 млрд 866,74 млн куб. м топлива.

Украина начала отбор газа из своих хранилищ 5 октября на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе, а 3 октября была прекращена закачка в ПХГ.