В России за сутки выявили почти 28 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря. В относительном выражении он составил 0,36%.

В частности, за сутки выявили 2 418 случаев в Санкт-Петербурге, 1 454 - в Московской области, 644 - в Самарской области, 621 - в Нижегородской области, 604 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 677 331, следует из сообщения штаба.