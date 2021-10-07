В США зарегистрирована самая высокая цена за бензин за последние семь лет

Цены на бензин в США выросли до семилетнего максимума, составив в среднем по стране 3,22 доллара за галлон. 1 американский галлон равняется 4,5 литрам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний раз цены на бензин оставались на уровне текущих средних значений в октябре 2014 года. Год назад средний показатель по стране составлял 2,18 доллара за галлон.

В Хьюстоне, штат Техас одни из самых низких цен в стране - в среднем 2,78 доллара за галлон. В округе Моно, Калифорния отмечен один из самых высоких средних показателей: 5,18 доллара США. В Калифорнии самый высокий средний показатель по стране - 4,42 доллара.

Подъем совпадает с ростом цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate в среду стоили по 77,60 доллара за баррель, что близко к цене 79 долларов за баррель, зарегистрированной в ноябре 2014 года.