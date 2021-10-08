У берегов Великобритании заметили смертельно опасных фиолетовых существ

У берегов английского графства Корнуолл заметили смертельно опасных фиолетовых существ, похожих на медуз. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mirror.

Британка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала Cornwall News, что она отдыхала на пляже Сеннен и перед уходом обнаружила фиолетовую медузу. "Я никогда раньше такого не видела. Я не уверена, насколько эти существа редки для этого времени года. Оно выглядело так красиво!" - рассказала она.

На следующий день после обнаружения необычного существа на пляже в Twitter-аккаунте добровольцев Корнуолла, которые следят за чистотой пляжей, появилось сообщение, что в Великобританию вернулась ядовитая физалия, также известная как португальский кораблик. Физалии - близкие родственники медуз, относящиеся к примитивным беспозвоночным организмам - сифонофорам. Они представляют собой плавающую колонию, состоящую из множества полипов. Длина тела этих существ может достигать четырех метров, а длина щупальцев - 50 метров.

По словам представителя Фонда дикой природы, физалии держатся на плаву за счет наполненного газом пузыря. Они не умеют плавать и находятся во власти ветров, поэтому их часто выбрасывает на берег после сильных штормов. Он добавил, что эти существа редко встречаются в Великобритании, хотя их может вымыть на сушу с сентября по декабрь после сильных западных ветров.

Португальский кораблик опасен для человека - при соприкосновении с кожей он оставляет сильные болезненные ожоги. Впоследствии у пострадавшего могут увеличиться лимфатические узлы, повыситься потливость, появиться тошнота, трудности с дыханием и онемение конечностей. Если щупальца физалии коснутся позвоночника, это может привести к параличу и смерти. Сифонофора не становится менее ядовитой после смерти, поэтому трогать этих существ нельзя ни живыми, ни мертвыми.