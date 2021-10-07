Европа захотела быстрее отказаться от газа

Европа захотела быстрее отказаться от использования газа, следует из заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на Европейском форуме по устойчивым инвестициям, слова которой передает ТАСС. Как передает Day.Az, по ее словам, энергетический кризис в Европе возник из-за медленного перехода на "зеленую" энергетику.

"Европейский "зеленый" переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой" сделки, чтобы она стала энергетически независимой", - предложила глава ЕК способ преодоления проблемы дорогого газа.

Она отметила, что оптовые цены на газ выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, в то время как возобновляемые источники энергии не подорожали, а за последние годы даже подешевели. Фон дер Ляйен пообещала, что к 2030 году Евросоюз (ЕС) инвестирует триллион евро в устойчивую энергетику.