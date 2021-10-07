Стало известно о разработке гиперзвуковой ракеты - ВИДЕО
Для российского истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 создают гиперзвуковую ракету.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сейчас боеприпас, получивший шифр "Личинка-МД", проходит этап наземных доработок и полетов с массогабаритными макетами.
Как сообщили источники газеты "Известия", "Личинка-МД" будет летать со скоростью в пять раз быстрее скорости звука, что сделает ее "практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны".
Конструкторы из "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" разместили ракету внутри фюзеляжа Су-57. Это позволит сохранить ТТХ истребителя-невидимки.
По мнению экспертов, главной целью для новой ракеты станут морские объекты вероятного противника. В перспективе боеприпас придет на смену противокорабельным сверхзвуковым ракетам Х-31.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре