Стало известно о разработке гиперзвуковой ракеты

Для российского истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 создают гиперзвуковую ракету.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сейчас боеприпас, получивший шифр "Личинка-МД", проходит этап наземных доработок и полетов с массогабаритными макетами.

Как сообщили источники газеты "Известия", "Личинка-МД" будет летать со скоростью в пять раз быстрее скорости звука, что сделает ее "практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Конструкторы из "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" разместили ракету внутри фюзеляжа Су-57. Это позволит сохранить ТТХ истребителя-невидимки.

По мнению экспертов, главной целью для новой ракеты станут морские объекты вероятного противника. В перспективе боеприпас придет на смену противокорабельным сверхзвуковым ракетам Х-31.