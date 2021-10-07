Подрыв банкомата в Подмосковье попал на видео

В ночь на четверг, 7 октября, злоумышленники совершили дерзкое ограбление в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как двое налетчиков проникли в помещение сетевого магазина, произвели некие манипуляции с банковским терминалом, и отошли на безопасное расстояние, после чего прогремел взрыв, разворотивший банкомат.

По предварительной информации, преступникам удалось добраться до денег, с которыми они и скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов, сейчас "подрывников" ищут.