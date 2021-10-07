В Греции тысячи учителей разгоняли дубинками на акции протеста

Тысячи учителей и преподавателей вышли на улицы греческих городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Афинах они перегородили дорогу к парламенту. Несмотря на то, что демонстранты вели себя довольно спокойно, полиция действовала подчёркнуто жёстко. Безоружных протестующих начали избивать дубинками.

Причиной массового недовольства стал закон об обязательной аттестации. Теперь власти хотят регулярно оценивать преподавательскую деятельность - и для этого учителям необходимо сдавать "экзамены". Если педагоги с этим правилом не согласятся, им просто запретят выходить на работу.