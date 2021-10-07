Япония отказалась менять свою позицию относительно подписания мирного договора

Правительство Японии отказалось менять свою позицию относительно подписания мирного договора с Россией и продолжит придерживаться концепции, согласно которой такой документ может быть подписан только после решения вопроса принадлежности Курил. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет", - заявил политик после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Кисида подтвердил, что Токио будет вести переговоры по заключению мира согласно договоренностям, достигнутым в 2018 году в Сингапуре еще при прошлом премьере Синдзо Абэ. Премьер-министр подчеркнул важность всестороннего развития отношений с Москвой.

Ранее 24 сентября министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио отвергает предложение Москвы о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ). План по ОЭЗ не устроил японскую сторону тем, что на территории островов при ней по-прежнему будут применяться российские законы. Это, как считают в Токио, ущемляло бы правовую позицию Японии в работе над совместными экономическими проектами.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими "северными территориями". Москва не признает самого факта территориального спора.