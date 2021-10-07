В Латвии объявлена ЧС в здравоохранении из-за COVID-19

Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг постановила объявить в системе здравоохранения Латвии чрезвычайную ситуацию. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил агентству BNS министр здравоохранения республики Даниэль Павлютс.

Чрезвычайная ситуация означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с COVID-19, и другим пациентам при острых заболеваниях.

Павлютс отметил, что в нынешней ситуации нет недостатка в машинах скорой помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и не могут в это время принимать вызовы на другие острые случаи.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Латвия может попросить международной помощи для лечения больных и развернуть полевой госпиталь, сообщил Павлютс на Латвийском телевидении.

В Латвии за минувшие сутки подтверждено 1 752 новых случая коронавируса, получены сообщения о смерти 10 пациентов с COVID-19, сообщило в четверг агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Накануне был зарегистрирован 1 671 случай коронавируса за сутки. Ранее наибольшее число заболевших за сутки было выявлено только 31 декабря прошлого года - 1 861 случай. В Латвии COVID-19 лабораторно подтвержден у 166 553 человек, 2 783 человека с этим заболеванием умерли.

Тем временем, в Литве за прошедшие сутки было выявлено 2 182 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщило агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Накануне сообщалось о 2 556 заболевших за сутки.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 6 387 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 949, сообщил департамент здоровья. Накануне в республике было выявлено 1 046 зараженных за сутки.

С начала пандемии в Эстонии выявлен 161 781 случай заражения COVID-19.

За сутки умерли четыре человека. Всего от COVID 19 скончались 1 387 заболевших. Выздоровели 147 574 человека.

Накануне сообщалось, что число случаев заболевания COVID-19 в странах Балтии за сутки выросло в полтора раза. Так, в среду было выявлено 5 273 новых случая коронавируса за сутки, во вторник - 3 430. Разница составляет 1 843 случая.

В четверг общее число заболевших за сутки в трех республиках составило 4 883. По сравнению с данными среды зафиксирован незначительный спад суточного числа заболевших.