Биткоину предсказали рекордный рост. По прогнозам трейдера Дмитрия Лаврова, самая популярная криптовалюта поднимется до 100 тысяч долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом аналитик TradingView написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я думаю, для всех вас очевидно, что рынок криптовалюты оптимистичен, и у биткоина есть все, чтобы достичь 100 тысяч долларов, не так ли? Цена преодолела основное сопротивление. Дорога к самому высокому значению за все время и выше открыта!" - написал Лавров.

Курс биткоина 6 октября поднялся выше 55 тысяч долларов. На момент написания новости самая популярная криптовалюта торгуется по курсу в 54 067 долларов, а максимальная цена за 7 октября составила 55 325 долларов, по данным платформы Investing.com.

24 сентября биткоин упал на 9,3 процента до 40 908 долларов. Причиной обвала курса стало решение Народного банка Китая (НБК, аналог Центрального банка) запретить все операции, связанные с криптовалютой. Новые правила также не разрешают иностранным компаниям оказывать услуги китайским инвесторам. Крупные криптобиржи Huobi и Binance 27 сентября сообщили, что прекратили регистрировать пользователей из Китая.