https://news.day.az/world/1388880.html Финляндия продлила ограничения на границе
Финляндия продлила ограничения на границе
Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран до 24 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 24 октября [ранее оно действовало до 10 октября]", - говорится в сообщении.
Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.
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