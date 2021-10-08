Финляндия продлила ограничения на границе

Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран до 24 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 24 октября [ранее оно действовало до 10 октября]", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.