В США создадут центр по борьбе с угрозами со стороны Китая

США будет создан центр по по борьбе с угрозами со стороны Китая - "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC), заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - сообщил Бернс.

По заявлению ЦРУ, центр необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.

Бернс особо подчеркнул, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа",.

Ранее в китайских СМИ появилась информация, что освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньджоу является возможностью для перезагрузки двусторонних отношений с США, но "токсичная политическая риторика" все еще может "отравить" атмосферу. Подчеркивается, что правительство Соединенных Штатов не может использовать свой огромный государственный аппарат "для произвольного преследования китайских граждан и компаний".