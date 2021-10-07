В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6.1, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 22:41 по местному времени. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Наиболее сильные колебания земной коры ощутили жители Токио, а также соседних со столичным городом префектур Тиба, Сайтама и Канагава.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.