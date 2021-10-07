В Бельгии задержали вооруженного стрелка, взобравшегося на крышу школы

Ситуация в бельгийском Варегеме завершилась благополучно. Вооруженного стрелка задержали. Им оказался 18-летний студент местного университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, вооруженными людьми на крышах закрытых школ оказались сотрудники полицейского спецназа, которые оперативно взяли их под охрану, запретив учащимся и ученикам покидать свои классы.

На данный момент все меры предосторожности сняты, полицейские и спецназ с крыши школ ушли.