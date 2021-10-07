16 землетрясений на острове Пальма за сутки

На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, за последние сутки зарегистрировано 16 землетрясений, пять из которых имели магнитуду более 3 баллов

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, на сегодняшний день площадь, покрытая лавой, достигает 422 гектаров, что всего на два больше, чем накануне. Лавическая Дельта над морем занимает 38 га, а ее высота от морского дна составляет уже 250 метров.

Эксперты считают маловероятным конец извержения "в краткосрочной или среднесрочной перспективе".