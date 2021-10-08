Сенат США проголосовал за повышение потолка госдолга

Американские сенаторы 50 голосами против 48 во избежание дефолта одобрили законопроект о временном повышении потолка государственного долга. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Associated Press.

Законопроект, прошедший в сенате через длительные дебаты между демократами и республиканцами, предусматривает повышение установленного предела госдолга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.

Как ожидается, одобрение законопроекта в палате представителей, которую контролируют демократы, не составит труда. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать конгрессменов с каникул, чтобы принять его в кратчайшие сроки, после чего документ должен быть подписан президентом.

Associated Press отмечает, что "лишь отсрочка", поскольку законодателям-республиканцам и демократам до конца года все равно придется договориться по вопросу о потолке госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

"Это ведет к ряду политически опасных конфликтов, которые могут заставить американцев и мировые рынки усомниться в том, серьезно ли Америка относится к оплате своих счетов", - сказала она в интервью CNN.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно быть законодательно оформлено до 18 октября.