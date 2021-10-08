Французский военный пошел на госизмену ради компьютерной игры

Французский танкист опубликовал на форуме игры War Thunder секретный военный документ, чтобы доказать свою правоту в споре.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, военному под ником RED_CROSS не понравилось, что его собеседник неправильно назвал скорость вращения башни танка. Он пытался отстоять свою позицию, заявляя, что лично управлял боевой единицей, но остальные продолжали дискуссию. Тогда танкист поделился с другими пользователями частью руководства наводчика танка Leclerc, озаглавив его как "Засекреченный документ".

Публикация документа положила конец спору, Однако пользователи форума начали дискутировать об этичности действий француза. Вскоре секретные данные были удалены модератором сайта.

Ранее подобный случай произошел летом этого года, тогда любитель популярной онлайн-игры War Thunder раскрыл секретные характеристики британского танка Challenger 2. Пользователь хотел улучшить отображение техники в симулятор, однако нарушил закон о государственной тайне.