В Лос-Анджелесе ввели самые строгие правила по вакцинации

Мэр Лос-Анджелеса подписал постановление, требующее вакцинацию для посещения общественных мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти подписал постановление, которое требует от лиц, имеющих право на вакцинацию, сделать прививки от COVID-19, чтобы иметь возможность посещать общественные места, в том числе рестораны, бары, тренажерные залы, спортивные арены, маникюрные салоны и другие крытые городские объекты.

Мэр Гарсетти сказал, что единственным способом избавиться от пандемии является вакцинация как можно большего количества людей. Он добавил, что данные правила придадут стимул людям пройти через вакцинацию и создадут условия безопасности для работников учреждений и клиентов.