Американец убил брата-фармацевта из-за вакцины от коронавируса

В США полиция расследует убийство, которое произошло в штате Мэриленд. Мужчина, являющийся противником вакцинации, застрелил своего брата-фармацевта и его жену. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Fox News.

В гибели пары полицейские подозревают брата фармацевта по имени Джеффри Бернхэм. По версии следствия, он пришел к родственникам домой с огнестрельным оружием и застрелил их.

После начатого расследования выяснилось, что за день до этого убийства Бернхэм убил женщину, проживающую в Мэриленде. После чего взял ее автомобиль Lincoln и на нем отправился к родственникам.

Мать Бернхэм рассказала, что тот был активным противником вакцинации от коронавирусной инфекции. Он был убежден, что его брат, работающий фармацевтом в клинике, отравлял людей, когда участвовал в вакцинации.

Бернхэм отправлен на психиатрическую экспертизу. Сообщается, что он находится в нестабильном состоянии.