В Канаде произошел разлив нефти на озере Онтарио

На озере Онтарио около одного из пляжей канадского Торонто произошел разлив нефти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CBC.

На месте работает пожарный катер. Службы пытаются установить, откуда могла произойти утечка. По информации телеканала, вероятнее всего, утечка произошла с одного из больших судов, которые курсируют по озеру.

Другой информации о разливе пока нет.

На этой неделе также произошел разлив нефти в США из-за прорыва нефтепровода. Утечка случилась на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж. Инцидент уже оказал влияние на местную фауну.