Школы и детсады российского города получили сообщения о готовящейся атаке

В Екатеринбурге школы и детские сады проверяют после сообщений о готовящейся атаке. Угрозы стрельбы получили родители в школьных чатах, также информация о нападениях была распространена местными СМИ. Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

В департаменте образования города заявили, что уже обратили внимание на сообщения, поэтому было принято решение усилить безопасность в образовательных учреждениях: проверены тревожные кнопки, среди сотрудников проведен инструктаж.

В МВД Екатеринбурга пообещали проверить сообщения об атаке и призвали родителей не паниковать.

Ранее ученики в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области получили сообщения о готовящейся атаке по пермскому сценарию. Вечером 23 сентября ученики сельской школы получили сообщения с угрозами от анонима. Неизвестный под псевдонимом "Иуда" пообещал устроить стрельбу 24 сентября. Подобные сообщения получили ученики одной из школ подмосковной Балашихи.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек. Стрельбу устроил 18-летний учащийся первого курса юридического факультета вуза.