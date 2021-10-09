Живодёры положили котят в пакет из-под хлеба и выбросили в мусор.

Неизвестно, чтобы с ними было, если бы их писк не услышали прохожие. Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", украинские подростки достали малышей из мусорного бака и забрали к себе.

Но вот кто так поступил с котятами, уже не узнать.

Представляем читателям эти кадры: