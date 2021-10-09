https://news.day.az/world/1389188.html Живодёры положили котят в пакет из-под хлеба и выбросили в мусор - ВИДЕО
Живодёры положили котят в пакет из-под хлеба и выбросили в мусор - ВИДЕО
Живодёры положили котят в пакет из-под хлеба и выбросили в мусор.
Неизвестно, чтобы с ними было, если бы их писк не услышали прохожие. Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", украинские подростки достали малышей из мусорного бака и забрали к себе.
Но вот кто так поступил с котятами, уже не узнать.
Представляем читателям эти кадры:
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