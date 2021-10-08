В Китае сильный ветер поднял палатки торговцев в небо

В Китае в Национальном парке Вугуншань сильный ветер сорвал с места и поднял в воздух около 50 торговых палаток. Об этом сообщает Mail Online, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Сообщается, что это произошло из-за того, что торговцы не закрепили палатки должным образом. На кадрах видно, как десятки разноцветных палаток летают в небе словно воздушные змеи.

Инцидент произошел во время ежегодного китайского праздника осенней Золотой недели, который проходит в начале октября.

Аналогичный случай уже произошел ранее 1 мая. Сотрудники туристической локации после этого случая просили продавцов обеспечить безопасность их торговых мест.