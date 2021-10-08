https://news.day.az/world/1389200.html В Батуми обрушился жилой дом, есть жертвы - ВИДЕО
В Батуми обрушился жилой дом, есть жертвы - ВИДЕО
В Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом. По предварительным данным, есть жертвы, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.
Информация дополняется.
Местное издание "Батумелеби" приводит кадры с места событий:
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