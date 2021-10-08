В Чехии проходят выборы в Палату депутатов парламента страны

Сегодня и завтра в Чехии проходят выборы в нижнюю палату парламента страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по результам этих выборов будет сформирован новый состав правительства страны.

Выборы в нижнюю палату, как и в прошлом, проходят в течение двух дней. Вся страна разделена на 14 избирательных округов - по одному округу на каждую административную провинцию страны. Однако следует учесть, что округа сильно различаются с точки зрения численности населения. Половина населения страны проживает в четырех крупнейших регионах - это Прага, Центрально-Чешский, Южно-Моравский и Моравско-Силезский край.

Начавшиеся сегодня утром выборы проходят пока в относительно спокойной атмосфере. Окончательные итоги станут известны на следующей неделе.