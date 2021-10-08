ВОЗ постепенно продвигается к решению вопроса о "Спутнике V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постепенно продвигается к решению вопроса, касающегося рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Мы близки к тому, чтобы решить несколько вопросов", - отметила она, отвечая на просьбу журналистов рассказать о сроках рассмотрения заявки по "Спутнику V". Как пояснила Шаиб, она "не знает сроков" такого рассмотрения, но это произойдет "на будущей неделе или позже". По ее словам, ВОЗ "постепенно решает большинство вопросов, касающихся этой вакцины".