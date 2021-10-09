Дельта-штамм вполне может стать вершиной эволюции SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2 успел не раз мутировать с момента его обнаружения. Как и любой вирус, он адаптируется к организму хозяина, с каждой мутацией совершенствуя способность проникать в клетки и передаваться от человека к человеку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на сегодняшний день штамм "дельта" считается наиболее распространённым на территории России, оттеснив в течение лета 2021 года остальные штаммы коронавируса на второй план.

Исследования показывают, что дельта-вариант коронавируса в рекордно короткие сроки размножается в организме хозяина. Пациенты, заболевшие "дельтой", нуждаются в госпитализации в два раза чаще, чем заболевшие "альфой" (британский штамм).

Какой же будет очередная мутация? Неужели новая коронавирусная инфекция станет ещё смертельнее и заразнее?

Учёные считают, что поводов для подобных рассуждений не так много.

Американский биолог, иностранный член РАН Евгений Кунин поделился на биотехнологическом форуме OpenBio в наукограде Кольцово своими мыслями по поводу дальнейшей судьбы штамма "дельта".

Он считает, что при массовой вакцинации населения от ковида вирусу становится труднее пробивать иммунную защиту потенциального хозяина. Его новые мутации должны сохранять высокую способность проникать в здоровые клетки и "скрываться" от антител хозяина: развиваться в обоих этих направлениях SARS-CoV-2 становится всё сложнее.

Биолог считает, что дельта-вариант нового коронавируса может оказаться своего рода "плато" в его эволюции. Кунин даже с осторожностью предположил, что дальнейшее развитие SARS-CoV-2 в сторону большей трансмиссивности (заразности) и вирулентности (способности вызывать заболевание) может на этом остановиться.

"Может возникнуть новый вариант и "дельты", может возникнуть какой-то другой, который "выскочит из-за спины". Все эти варианты существуют, но для полной мрачности тоже нет оснований. Вполне возможно, что этот вариант на практике последний", - отметил Кунин.

Ранее мы писали о том, что пандемия COVID-19 закончится, если не менее 1% населения будут вакцинироваться ежедневно и при этом соблюдать меры индивидуальной защиты. Также мы рассказывали о том, что йота-штамм коронавируса ненамного опаснее "дельты". Не стоит забывать и о том, что официальная статистика заболеваемости COVID-19 может не полностью отражать правду: мы сообщали о том, в США к 7 марта 2021 года могли остаться незамеченными до 60% случаев COVID-19.