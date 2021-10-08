Названа превосходящая биткоин криптовалюта

По прогнозам участников рынка, Ethereum через несколько лет превзойдет биткоин по темпам роста. Опрос CoinShares показал, что 42 процента инвесторов называют Ethereum криптовалютой с наиболее убедительными перспективами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

В будущее биткоина верят всего 18 процентов участников рынка, хотя обе криптовалюты занимают одинаково важное место среди цифровых активов. И в биткоин, и в Ethereum вкладываются почти по 30 процентов опрошенных инвесторов. Среди других популярных цифровых активов оказались Cardano и Polkadot.

Основной причиной для инвестиций в криптовалюту респонденты (35 процентов) назвали спекулятивные стратегии. 23 процента опрошенных видят в цифровых активах инструмент диверсификации портфелей. При этом главным опасением для инвесторов являются регуляторные меры и запрет криптовалюты на государственном уровне - эти риски стали ключевыми для 58 процентов респондентов.