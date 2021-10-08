Россия открыта к сотрудничеству с ЕС, США и НАТО по афганскому вопросу

Москва открыта для сотрудничества с Вашингтоном, Брюсселем, а также Североатлантическим альянсом по афганскому вопросу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Мы открыты к сотрудничеству и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственно говоря, потому что я считаю, что страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - указал глава дипведомства, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия Москвы по Афганистану с соответствующими партнерами.

РФ считает некорректными попытки США и других стран коалиции переложить проблему афганских беженцев на других - Лавров.