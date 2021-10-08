Китай потребовал у США опубликовать детали инцидента с субмариной

США должны опубликовать детали инцидента с атомной субмариной.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в МИД Китая.

В ведомстве отметили, что очень озабочены произошедшим в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, что 2 октября в Южно-Китайском море атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизвестным подводным объектом, когда находилась в международных водах. В результате случившегося 11 моряков получили травмы.

USS Connecticut (SSN-22) - одна из трех лодок класса Seawolf. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), она считается одной из самых востребованных подлодок ВМС США. Субмарина была спущена на воду в 1997 году и введена в состав флота в конце 1998 года.

Ранее эксперт связал ЧП с подлодкой США с непрофессионализмом экипажа. Специалист отметил, что столкновения американских судов с различными объектами, в том числе гражданскими судами, в этом регионе происходят довольно часто.