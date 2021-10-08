Главы МВД 12 стран попросили Еврокомиссию разрешить заграждения на внешних границах ЕС

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от министров внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза с просьбой внести изменения в Шенгенский кодекс о границах и разрешить установку физических барьеров на внешних рубежах сообщества. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, мы получили такое письмо и ответим на него", - сказал он.

Обращение от глав МВД Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии, было направлено в Еврокомиссию 7 октября. В нем подчеркивается, что Шенгенский кодекс "не предусматривает наличие физического барьера", однако его строительство "является эффективной мерой защиты границы, служащей интересам всего Евросоюза". Авторы письма считают, что "этот оправданный шаг должен получить дополнительное адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке".

Главы МВД также добавили, что "ни одна из третьих стран не должна иметь возможность использовать европейскую систему предоставления убежища для оказания политического давления на государства-члены ЕС и их шантажа".