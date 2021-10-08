Китай нарастит добычу вредного угля

Из-за повышенного спроса на электроэнергию после постепенного выхода страны из пандемийных ограничений Китай столкнулся с массовыми перебоями подачи электричества в дома. Власти Пекина вопреки экологическим целям мирового сообщества по отказу от вредного для природы ископаемого топлива приказали крупным угледобывающим компаниям страны нарастить добычу, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает BBC News.

С середины сентября на нескольких территориях КНР наблюдается периодическое отключение света, от перебоев в подаче электроэнергии пострадали миллионы домов и предприятий. По распоряжению властей три основные угледобывающие провинции обязались увеличить объемы выработки. Около 70 шахт планируют нарастить производственную мощность на 100 миллионов тонн.

По мнению экспертов, данный шаг послужит последней попыткой КНР увеличить поставки угля по всему миру, так как цены на топливо достигли рекордно высокого уровня, а нехватка электричества вынудила энергокомпании ограничить потребление по стране. В последние недели перебои с электричеством беспокоят правительство Великобритании и Индии. Британцев предупредили, что счета за свет в домах резко вырастут из-за подорожания топлива на оптовом рынке.